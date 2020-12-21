Великолепные ФОТО: Как выглядят украшенные к праздникам парки и прогулочные места в Риге

В преддверии новогодних праздников в Риге украсили не только главные улицы и площади города, но и парки, а также места для прогулок по всему городу, пишет riga.lv.

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Впервые в ожидании Рождества, в дополнение к уже существующему оформлению, праздничным светом засверкали и парки – Анниньмуйжский парк, Дзегужкалнс, Эбельмуйжский парк, Саркандаугавский парк, аллея в Бикерниекском лесу и Плявниекская березовая роща.

Для того, чтобы разнообразить и обогатить обычное оформление городской среды и одновременно поддержать предпринимателей творческой индустрии, Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы объявил ранее не проводившийся конкурс на софинансирование проектов рождественского и новогоднего оформления городской среды. По результатам этого конкурса были отобраны шесть проектов -- "Как снег на горных вершинах", световая прогулочная тропа "В поисках чуда", объект среды "Мороз", "Планета – Эбельмуйжский парк", "В саду звезд", "В саду Зазеркалья".

В преддверии Рождества праздничная атмосфера ощущается в излюбленных местах прогулок горожан и в центре, и в округах города, создавая светлое, теплое и домашнее настроение на улицах, в парках и скверах. В городе можно осмотреть двадцать, установленных и украшенных самоуправлением елок, электрические декоры, объекты среды и инсталляции расположены на Эспланаде, на площади Независимости, рядом с Домом конгрессов, в Верманском парке, в парке Узварас, в парке Виестура, на круге улицы Буллю, в саду Маскавас, в Старой Риге, на улице Бривибас, на въезде в Ригу – на улице Лиелирбес, на Бривибас гатве, Улманя гатве и в других местах города (см. карту выше).

Освещенные парки отдыха можно посещать каждый день до 10 января, но организаторы проекта приглашают всех соблюдать дистанцию ​​в два метра и рекомендуют носить маски для лица. В случае большого скопления людей в парках, праздничное освещение будет выключаться, как это уже произошло в Иманте на выходных.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.