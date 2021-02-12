Великолепные ФОТО. В Салдусе засиял парк романтического настроения
Foto: Saldus novada pašvaldība

В нынешнем году Салдус отмечает свое 165-летие, если считать с начала его восстановления в 1856 году. И в честь этой даты, а также в честь празднования Дня святого Валентина в Салдусе был создан специальный парк романтического настроения.

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В этом парке, который находится возле Салдусской начальной школы, с 11 по 14 февраля можно будет узнать "Салдусские истории любви". При посещении парка Салдусское самоуправление рекомендует сделать красивое фото и опубликовать его в Facebook, добавив хэштег #Saldusmīlestībasstosti. Тот, кому повезет, получит очень вкусный приз.

В Салдуса также создали так называемый "Путь сердца" - городской маршрут, протяженностью 2,3 км, карту которого можно посмотреть ЗДЕСЬ. Прогулку по нему можно совместить и с посещением парка романтического настроения.

Самоуправление Салдуса призывает соблюдать все требования чрезвычайного положения, а также рекомендует при необходимости использовать маски для лица.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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