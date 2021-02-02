Великолепные ФОТО: В Вецмилгрависе засиял "Неоновый сад"

В минувшие выходные ярко засиял парк дворца культуры Ziemeblāzma в Вецмилгрависе. С 29 января по 8 февраля здесь можно полюбоваться на необычный световой объект "Неоновый сад".

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"Неоновый сад" – световой объект, созданный совместно творческой командой замка: директором и художественным руководителем Карлисом Анитенcом, художниками Расмой Исаевой и Матисом Максимовым, художником по свету Кристапом Калниетисом. Вдохновение создатели объекта черпали из песни "Fantasy Island" некогда популярной группы M People.

Объект можно увидеть и при дневном свете, но в темноте он приобретает особое очарование. Посмотреть на него можно каждый день с 17:00 до 21:00.

Организаторы рекомендуют во время прогулки по парку соблюдать дистанцию в два метра, пользоваться масками и быть ответственными. В случае сильного скопления людей освещение объектов может быть отключено.

Вот небольшой фототур!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.