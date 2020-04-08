Великолепные ФОТО: Захватывающий закат в Юрмале
Foto: Artis Veigurs

Не смотря на звучащие вокруг нас призывы сидеть дома и не посещать общественные места, в последние несколько дней это было довольно тяжело сделать. И причина этому – солнечная и необычайно теплая погода.

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6 апреля фотограф Артис Вейгурс побывал на пляже в Вайвари и запечатлел тихое и спокойное море и необычайно красивый закат.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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