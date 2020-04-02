Великолепные ФОТО: Золотой час на пляже в Майори

Закат и восход всегда привлекали к себе внимание фотографов. В тот самый момент, когда солнце исчезает или появляется на горизонте, небо окрашивается в непередаваемую гамму цветов. Эдгару Фуса удалось сделать эти впечатляющие фотографии золотого часа на пляже в Майори 27 марта.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых объектов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.