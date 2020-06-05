Более 30 лет назад в Риге была торжественно открыта первая в Латвии велодорожка Иманта — Юрмала. Она обошлась Риге почти в миллион рублей, но ее строительство так и не было завершено. Почти сразу же по велодорожке стали ездить автоводители — так можно было быстрее всего добраться до Юрмалы.

10 февраля 1987 года председатель Рижского исполкома Альфред Рубикс издал указ о строительстве велодорожки Рига — Юрмала. В указе говорилось о том, что велодорожка необходима для того, чтобы поспособствовать развитию массовой физической культуры и обеспечить рижан возможностью активного отдыха. Рубикс дал задание институту Pilsētprojekts ("Горпроект") — разработать варианты проекта велосипедной дорожки, один из которых позже планировалось утвердить вместе с рижанами — в церкви Святого Петра, где тогда находился Центр пропаганды архитектуры и градостроительства города Риги.

Альфред Рубикс был первым секретарем Коммунистической партии Латвии. В 1995 году он был приговорен к восьми годам лишения свободы за попытку государственного переворота. С 1999 по 2015 год занимал пост председателя Социалистической партии Латвии. В 2009 году Рубикс был избран в Европарламент, где работал во фракции Европейских объединенных левых и Северных зеленых левых.

"Идея о велодорожке пришла мне в голову, когда я ездил в Юрмалу в переполненных электричках. Те, кто в то время ездил, точно помнят, что это было доступно и дешево, но воздуха в вагонах не хватало, окружающие потели, а еще эта теснота и толкотня. И я размышлял над тем, как разгрузить эти вагоны и сделать путь до Юрмалы более полезным для здоровья", — рассказывает порталу DELFI Альфред Рубикс.

Тогда же он вместе с друзьями поехал в Литву на рыбалку и на обочине Укмергского шоссе увидел велодорожку. "Попросил остановиться и побежал смотреть. Да, это действительно была велодорожка, по который неспешно ехало несколько велосипедистов. Я понял, что это решение подходит для дороги в Юрмалу, и зацепился за эту идею. Моя мысль заключалась в том, чтобы молодежь с электричек "пересела" на велосипеды, чтобы у них была какая-то цель ездить. Еще я придумал, что и в Иманте, и в Приедайне нужно построить велопрокат с кафе, чтобы, к примеру, в Иманте можно было взять напрокат велосипед, в Приедайне его отдать, а домой поехать на электричке", — вспоминает Рубикс.