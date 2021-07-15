Венок из роз, цветочная лодка и остановка мечты: В эти выходные в Тукумсе пройдет Праздник роз

Тукумс часто называют городом роз и не зря – ведь каждое лето проводится Праздник роз, да и сам город напоминает одну большую клумбу с розами. В этом году праздник пройдет в городе с 16 по 18 июля. Немного в другом формате, нежели он проходил обычно, но все равно состоится!

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Славу города роз Тукумс унаследовал уже давно. 70-80 лет назад в городе было несколько садоводств. После второй мировой войны на их базе было создано Тукумское образцовое садоводство, широко известное своим мастерством в выращивании не только роз, но и других цветов, а также в селекционирования новых сортов цветов.

Сегодня Тукумс славится отмечаемым здесь Праздником роз. Covid-19 внес свои коррективы в проведение практически всех мероприятий в мире, поэтому организаторам праздника в Тукумсе также пришлось приспосабливаться к новой действительности.

Главными элементами праздника станут пять объектов в городской среде, которые будут радовать гостей праздника на протяжении трех праздничных дней. В них будут использованы свыше 20 тысяч цветков роз.

Крупноформатные цветочные объекты в городе

Венок из роз

Место: Площадь Бривибас

Авторы: Анита Стикане и Агра Маулане

Венок из роз на площади Бривибас – это главный символ праздника. Каждый раз в него вплетается свыше пяти тысяч цветков роз, демонстрируя тем самым огромную силу единения. В этом году он задуман в виде мечты о вечном и непрерывном пути, по которому следует солнце. Венок напоминает о том, что традиции имеют большое значение, и подчеркивает, насколько важно помнить о своих корнях, которые привели нас к сегодняшнему дню – очередному Празднику роз.

Любой желающий сможет принести свою розу 16 июля с 11.00 до 17.00 часов на площадь Бривибас и вплести ее как пожелание в большой венок.

Цветочная лодка

Адрес: Улица Межа 4

Авторы: Эвита Штейнерте-Пудане и Даце Баумане

Каждый из нас может представить себе спокойную воду, в отражении которой играют звезды... Об этом можно только мечтать, тем не менее, авторы произведения призывают вообразить невозможное. Внезапно ладья пристанет в самом центре города и вызовет фантазии о далеких путешествиях, наполненных приключениями. Какая романтика – "Un laivā mēs ar tevi vien..." ("А в лодке только мы с тобой..."). Народная песня тоже призывает – "Tais', brālīti, ziedu laivu..." ("Делай, брат, лодку из цветов…"), потому что она легкая и может вынести на берег венок.

Остановка мечты

Адрес: Городской парк Тукумса

Автор: Эвита Клейнхофа

Прервите ежедневную гонку и сделай вдох. Насладитесь мгновением на остановке мечты. Присядьте на скамеечку надежды и позвольте себе помечтать не только о розе. Быть рядом, встретить своих близких, поговорить, получить безраздельное внимание – теперь это тоже зачастую мечта.

Foto: Publicitātes foto

Искусству нужно пространство

Адрес: Двор Tukku Magi

Автор: Лиене Смелтере Киеце

Вместе с Катриной из Тукумса, мечтающей о розе, предадимся фантазиям о красивом пространстве для искусства в нашем городе. Видение может превратиться в реальность, если подойти к этому творчески и с воображением. Tukku Magi призывает получить вдохновение от того, что нас окружает, и увидеть потенциал в том месте, где старина встречается с современностью.

Цветочная деткая ностальгия

Адрес: Ул. Талсу 4

Автор: Мадара Кукша

В недалеком будущем даже наши дни будут вызывать ностальгию – думая как о бытовых вещах, так и о моде или страстной романтике. Как это прекрасно – получить охапку цветов, или еще лучше – настоящий автомобиль из цветов! Из его окон и дверей как облако из пены будет литься разноцветная радость, потому что сегодня мы мечтаем о веселье, беспечности и небольших шалостях.

Сам праздник будет продолжаться в течение трех дней: с 16 по 18 июля. Так, например, 16 июля во дворе замка Дурбе в 20:00 выступит Линда Лин. Стоимость билетов 15 Евро. Концерт доступен для вакцинированных лиц или переболевших COVID-19 с предъявлением действующего сертификата, а также для посетителей, которые в течение последних 48 часов сделали тест на COVID-19, и он негативный.

В субботу, 17 июля, улица Пилс превратится в рынок декоративных предметов и саженцев, о своем участии в котором заявили около 90 ремесленников, лиц, занимающихся выращиванием саженцев, и домашних производителей. Здесь каждый сможет найти для себя что-то красивое и полезное.

В городе также будут открыты разнообразные мастерские, а на на площади Бривибас, в Городском парке и на территории Tukku Magi можно будет посмотреть на выступления множества артистов.

Самую полную программу праздника можно найти ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.