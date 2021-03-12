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Полигоны ориентирования
Весна в Лиепае: Природные тропы, полигоны ориентирования и прогулки по городу
Foto: Liepājas TIC

В эти дни, когда наши путешествия ограничены только в пределах своей страны, мы стараемся все же не вешать нос, ведь наконец-то у нас есть возможность узнать и ближе разглядеть местную красоту.

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Одно из направлений, которое никак нельзя сбрасывать со счетов - это Лиепая и ее окрестности. В обычное время большинство из нас предпочитает отдыхать за границей, но ведь вокруг Лиепаи также есть множество интересных мест. Позитивные эмоции и приятная усталость от их посещения совершенно точно вам будет гарантирована!

Прогулочные тропы

Природная тропа на острове Зиргу

Прогулочная тропа длиной 4 км, деревянные мостки, две смотровые платформы в озере и вышка для наблюдения за птицами.

Весна в Лиепае: Природные тропы, полигоны ориентирования и прогулки по городу
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

На нововыстроенной трассе острова Зиргу велосипедистов и роллеров в зимнее время сменили лыжники. Длина благоустроенной тропы 1,2 км, и с нее открывает прекрасный вид на красоту дикой природы острова Зиргу.

  • Дополнительно прочитать про тропу и посмотреть на фото можно ЗДЕСЬ.

Парк отдыха Беберлини

Парк отдыха Беберлини традиционно является излюбленным местом закаливания в ледяной воде карьера для любителей зимнего плавания, а если моржевание не ваша стезя, то обувайте коньки и айда на каток под открытым небом! Любители более спокойного отдыха там же могут наслаждаться прогулками на свежем сосновом воздухе.

Природный парк Bernāti

Тематические тропы, деревянные и каменные скульптуры, смотровая вышка в форме лодки и смотровая платформа у моря – все это станет новым открытием для тех, кто какое-то время не посещал Бернаты.

Чуть дальше, в сторону Юрмалциемса, возвышается самая высокая дюна Латвии – холм Пусену высотой 37 м – с вершины которого над кронами деревьев видно Балтийское море.

Тропа Дуникского болота

Весна в Лиепае: Природные тропы, полигоны ориентирования и прогулки по городу
Foto: Alise Lūse

Скучаете по тишине? Дуникское болото станет тем самым местом, где как нельзя лучше услышать и почувствовать тишину, узреть невиданные пейзажи!

Прогулочная тропа является отличным местом как для прогулок, так и для познания истории. Тропа длиной 3 км соединяет несколько памятников Гробиньского археологического ансамбля, включенного в список Латвийского наследия ЮНЕСКО, таких как руины средневекового замка с бастионами, холм Скабаржу и древнее городище Приедиена.

  • Дополнительно прочитать про тропу и посмотреть на фото можно ЗДЕСЬ.

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Полигоны ориентирования

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Природная тропа Активный отдых Курземе Лиепая
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