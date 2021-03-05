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Окрестности Вентспилса
Весна в Вентспилсе: Природные тропы и интересные маршруты в городе и его окрестностях
Foto: Atis Maldonis

Природа пробуждается, в воздухе пахнет весной, лед идет по рекам к морю и возвращаются перелетные птицы… Так и хочется все это вдохнуть, на все посмотреть и все ощутить. Длинные и короткие прогулки – это способ, как мы можем круглый год любоваться природой вокруг нас.

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Вентспилсский Центр туристической информации приглашает идти на природу, весной получать вдохновение от моря, дюн, озер, рек, лесов, лугов, болот, наблюдать за растениями и встречаться с живой природой. В окрестностях есть более короткие и более длинные природные тропы и дороги для походов.

Вентспилс

Весна в Вентспилсе: Природные тропы и интересные маршруты в городе и его окрестностях
Foto: Ventspils TIC arhīvs

Приморский парк

В Вентспилсе рядом с морем расположен просторный и благоустроенный Приморский парк, который предлагает возможности для отдыха и прогулок на свежем воздухе для всей семьи. По парку вьется много разных тропок, а также устроены две особые тропы – Якорная тропа и Тропа джунглей. Прогулка по парку занимает 1–2 часа.

Якорная тропа – длина 730 м, на ней размещена самая большая коллекция якорей в странах Балтии – более 140 якорей разного типа, которые являются одними из самых больших в мире. Самый большой якорь достигает в высоту 6 м и весит 23 тонны.

Весна в Вентспилсе: Природные тропы и интересные маршруты в городе и его окрестностях
Foto: L.Cekanaviča

Тропа джунглей – длина 380 м, особенно понравится детям – на ней можно лазить и ползать, как в настоящих джунглях, здесь построено множество мостков, подвешены мостики, оборудована башенка и трасса, которая в самом высоком месте достигает 2 м. В летний сезон с мая до конца октября по парку также курсирует Мазбанитис.

Природная тропа озера Бушниеку

Природная тропа, длиной 8 км, проходит вокруг всего озера. Озеро Бушниеку включено в европейскую сеть особо охраняемых территорий NATURA 200. В болотистой зоне берега озера проложена деревянная пешеходная дорожка длиной 187 метров и установлена смотровая площадка для наблюдения за птицами, в части A берега устроена Тропа здоровья с 10 стендами с упражнениями для всех возрастных групп.

Весна в Вентспилсе: Природные тропы и интересные маршруты в городе и его окрестностях
Foto: M.Sumļenijs

На берегах озера расположены благоустроенные места для купания, есть места для пикника, оборудованы стоянки для велосипедов, летом на лодочной базе можно взять напрокат лодку, а для удобства любителей активного водного спорта устроены мостки. Прогулка вокруг озера занимает 2 часа. Дополнительно про тропу прочитать можно ЗДЕСЬ.

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Окрестности Вентспилса

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Delfi Turgid

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Tags

Природная тропа Активный отдых Вентспилс Курземе Pārgājieni Latvija Ventspils
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