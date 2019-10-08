Вид сверху: Уникальные осенние ФОТО усадьбы Шлокенбека

Сигулда – не единственное место в Латвии, где можно полюбоваться на золотую осень. Отправиться можно и в сторону Тукумса, где в пяти километрах от города и примерно в 65 километрах от Риги находиться поместье Шлокенбека. Фотографу Андрису Ермутсу удалось запечатлеть осеннюю красоту уникального усадебного комплекса.

Ансамбль усадьбы Шлокенбека - один из самых уникальных культурных памятников Латвии, впервые был упомянут в 1484 году. Это один из редких примеров укрепленных средневековых усадеб в Прибалтике и единственный в Латвии, сохранившийся до наших дней. От самого старого здания усадьбы сохранились бойницы в каменных стенах.

За свою долгую историю усадьба несколько раз перестраивалась и дополнялась новыми постройками, потеряв в итоге все свое оборонительное значение. На протяжении 400 лет в поместье успели похозяйничать восемь родов немецких баронов, а в 1920 году оно было передано Тукумскому лесничеству, еще позже – дорожному управлению. В конце 90-х в поместье начались восстановительные работы и в него перевезли единственную в Латвии экспозицию музея дорог.

Экспонаты музея рассказывают об истории строительства дорог и дорожной техники в Латвии. Если вы хотите побывать в нем на выходных, то советуем поторопиться, поскольку октябрь – последний месяц в году, когда музей открыт по субботам и воскресеньям. Дополнительно о времени его работы можно узнать ЗДЕСЬ.

Кроме того в 400-летнем погребе поместья Шлокенбека можно попробовать вина, изготовленные виноделами из Курземе. Сейчас там предлагают вина из Айзпуте, Кулдиги, Дурбе и Лауциены. Предложение действует для групп от 10 человек и договариваться о них нужно заранее.

Кроме того, 26 октября в поместье Шлокенбека пройдет Ночь Легенд, с программой которой можно познакомиться ЗДЕСЬ.