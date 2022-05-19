ВИДЕО. В Кулдиге рыбец продолжает прыгать через водопад
Foto: DELFI

Весна в Кулдиге без рыбы не наступает. В конце апреля на Венте начинается ежегодное весеннее "шоу" – рыба рыбец (сырть) поднимается по Венте и пытается "запрыгнуть" на верхнюю часть водопада.

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Это уникальное явление можно увидеть только в Кулдиге, к тому же в этом году рыбные "прыжки" продолжаются до сих пор.

Одним из свидетелей попыток рыбца преодолеть барьер стал Кристапс Бушанис, который и поделился своим видео в Facebook – в ролике десятки рыбешек пытаются перепрыгнуть через стоящую на их пути преграду.

У рыбных попрыгушек были и другие свидетели, которые запечатлели их попытки на фото и видео.


Напомним, что рыбу на самом широком в Европе водопаде (249 метров) с помощью сетей во время нереста ловили уже 300 лет назад. Сегодня рыбешку, которая лишь следует заложенной в нее природой "программе" таким образом ловить запрещено, а вот полюбоваться на процесс — всегда пожалуйста.


Кстати, рыба "напрыгивает" в Кулдиге на "румбу" дважды в год — не только весной, в апреле, но и осенью, в ноябре, когда вверх по Венте идут лососевые. Но об осеннем "природном шоу" мало кто знает.

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