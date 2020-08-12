ВИДЕО: В Лиелвардском крае создана карта Латвии, по которой можно ходить

В Лиелвардском районе есть хутор Lūšu Drava, хозяева которого стали авторами нового туристического объекта – на лугу, на территории хутора появилась большая карта Латвии.

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Вообще-то Lūšu Drava принимает у себя гостей еще с весны прошлого года – они предлагают гостям уроки пчеловодства, мастер-классы по изготовлению восковых свечей и поле для диск-гольфа. Во время урока хозяева рассказывают о профессии пчеловода, рассматривают инструменты, знакомят с жизненным циклом пчел и т.д. Желающие также могут попробовать разные виды меда и купить самый понравившийся.

Для более активного отдыха предлагается отправиться на поле для диск-гольфа с девятью корзинами. Основная идея игры – пройти трассу, потратив как можно меньшее количество бросков диска или летающей тарелки (каждый последующий бросок выполняется с места остановки диска). Для новичков это – приятная прогулка по лесу, совмещенная с интересной игрой.

Однако в этом году на хуторе появился еще один интересный проект – большая карта Латвии прямо на лугу. Как возникла идея? "У нашей семьи есть два больших луга, которые не используются для сельского хозяйства. Мы долго думали, к чему можно приспособить эту землю и однажды пришла идея создать большую карту Латвии. Теперь, когда есть карта, у нас появились идеи по ориентированию – таким образом, мы можем научить детей географии Латвии. Ширина контура Латвии, созданного на лугу, составляет чуть менее 200 метров, а периметр – 600 метров, – рассказал владелец Янис Лусис. – Между прочим, относительно частей света контур Латвии расположен точно так же, как и наша страна на земном шаре. Так что теперь нам нужно просто подождать, пока однажды Google Maps снова сфотографирует наш участок земли через спутники, и наша маленькая Латвия будет видна виртуально".

Владелец говорит, что для создания карты весной геодезист отметил почти 300 точек, чтобы обозначить нужные контуры, линии и повороты, и только потом они начали косить траву. Теперь перед хозяевами стоит задача безошибочно сохранить эти контуры поздней осенью, а также зимой.

Перед тем, как приехать на хутор, хозяева просят обязательно связаться с ними заранее. Подробная информация о предлагаемых услугах доступна здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.