ВИДЕО. В Лигатне вместе со льдом по реке уплыл и знаменитый паром

Сложившаяся в последние несколько дней в нашей стране погода стала причиной того, что на латвийский реках начался ледоход. А в конце прошлой недели – 28 февраля – вместе со льдом по реке Лигатне "уплыл" и знаменитый лигатненский паром.

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Паром через Гаую в Лигатне является единственной подобной переправой в Балтии. Паром состоит из двух соединенных вместе лодок, покрытых палубой из досок. Трос, протянутый над рекой, не дает отнести паром по течению вниз, а с берега на берег он передвигается силой течения.

Перед постройкой парома в Лиганте было три моста, которые использовались для переправы через реку. Во время Второй мировой войны все три моста были разрушены, поэтому позднее был сооружен паром, чтобы снова обеспечить путешественникам и местным жителям возможность попасть на второй берег реки Гауя, пишет портал entergauja.com.

28 февраля у утеса Сприньгю, неподалеку от Лигатне образовался ледяной затор, который начал свое движение по реке около 18:00 часов воскресенья. Когда ледяные глыбы достигли паромной переправы, то возникла сильная нагрузка на крепления троса, которые, в итоге, не выдержали и оторвались. Паром же, потеряв связь с берегом, поплыл вниз по течению вместе со льдом.

По словам исполнительного директора Лигатненской краевой думы Эгила Курпниекса, такое случалось и ранее, но последние пару раз это происходило 25 и 40 лет назад. Достаточно редко, так что к борьбе с природой люди оказались не готовы.

Фактически "основой" паромной переправы в Лигатне является натянутый через Гаую трос, закрепленный на обеих берегах при помощи бетонно-деревянных конструкций. Обычно эти, так называемые, "якоря" выдерживают гораздо большую нагрузку, но ситуация, сложившаяся на переправе 28 февраля, оказалась тем редким случаем, когда "что-то пошло не так".

Сейчас на переправе уже начались ремонтные работы. В частности, планируется пересмотреть и улучшить конструкцию тросов, усилить саму платформу, установить ежедневный осмотр верхнего участка Гауи (каждую весну), а также проверить техническое состояние самого парома – не получил ли он какие-либо механические повреждения во время своего вынужденного "заплыва". "Работа парома может быть восстановлена уже на этой неделе", - добавил Курпниекс.