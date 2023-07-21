ВИДЕО. В Огрском природном парке "Синие горы" планируется построить тропу среди верхушек деревьев

Магнитом природного парка "Синие горы" площадью почти 312 гектаров является смотровая башня, расположенная на самой высокой точке гор и возвышающаяся на 30 метров. В этом году ей исполняется десять лет. С момента постройки в 2013 году она становится все более популярным туристическим объектом, и в настоящее время муниципалитет рассматривает возможность ее дальнейшего развития.

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По данным Агентства охраны природы, смотровая башня природного парка "Синие горы" в апреле была самой посещаемой в Латвии — на нее поднялись 6 000 человек. В мае и июне число посетителей также исчислялось тысячами. Бывают дни, когда на нее поднимаются около 500 человек.

"Наибольший наплыв посетителей на башню, как правило, приходится на субботу и воскресенье. Конечно, пятница с 12:00 до 17:00 — тоже не самый плохой день. Ее также посещают и ночью, и ранним утром", — говорит Айварс Тауриньш, директор комплекса туризма, спорта и отдыха "Синие горы".

С вершины смотровой башни можно увидеть не только близлежащие города Икшкиле и Огре, но и в хорошую погоду — рижскую радио- и телебашню, церковь святого Петра и другие самые высокие здания Риги.

Как отметил в интервью ReTV Айварс Тауриньш, нужно идти в ногу со временем. В планах строительство еще более высокой смотровой башни, а также пешеходной тропы на верхушках деревьев. "Это прекрасное место станет более доступным, ведь сегодня не каждый может подняться на него. Речь идет о семьях с маленькими детьми и о людях с ограниченными возможностями. Но эта пешеходная тропа гарантирует, что любой человек, даже с инвалидной коляской, сможет добраться до этого прекрасного места и увидеть потрясающий пейзаж".

Сроки реализации проекта пока не называются.