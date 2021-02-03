ФОТО. Маршрут для прогулки: природная тропа реки Виесаты
Foto: Andris Jermuts

Тукумский край богат на природные достопримечательности и одна из наиболее привлекательных из них – природная тропа "Лука реки Виесаты" (Viesatas upesloki).

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Тропа "Лука реки Виесаты" расположена в местечке под названием Петертале, это примерно в 60 км от Риги — между Яунпилсом и Тукумсом. Ее протяженность около 11 километров (с учетом обратного пути), на тропе есть указатели, информационные стенды и даже игры. На смотровых площадках установлены скамейки, чтобы можно было передохнуть и полюбоваться пейзажами.

Тропа несложная, но местами холмистая, и если вы утомились, то всегда можете развернуться, потому что параллельно главной тропе пролегают и более короткие маршруты в обратном направлении. Однако если вы пройдете ее до конца, то на берегу речки увидите валун Спунню (на него можно взобраться), а рядом есть стол со скамейками для пикника и прочие удобства.


Валун Спунню размером почти 5 на 5 метров лежит у берега в речке на пятом километре тропы. Ученые считают, что его принесло сюда ледниками.

Tропа промаркирована и ее можно пройти и без сопровождения. Чтобы пройти по всем излучинам реки, понадобится 3-4 часа.

То, как выглядит тропа реки Виесаты зимой, запечатлел фотограф Андрис Ермутс.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Природная тропа Активный отдых Земгале Зима Тукумс Pārgājieni Latvija Tukums
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