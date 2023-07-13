Вкусная деревенская еда и кухни народов мира: В Латвии в третий раз пройдут "Дни домашних кафе"

С 14 июля по 17 сентября по всей стране пройдут ставшие традицией "Дни домашних кафе". Начиная с предстоящей пятницы у посетителей появится возможность познакомиться с ярким разнообразием Латвийских регионов в сфере кулинарного искусства, а также стать частью культурных мероприятий.

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Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) уже в третий раз проводит "Дни домашних кафе", и количество желающих принять участие в проекте растет с каждым годом. "В рамках этого мероприятия посетителям будут предложены необычные локации, в большинстве своем не оказывающие услуги общественного питания. Мы приглашаем вас попробовать местную кухню, насладиться интересной культурной программой и получить прекрасные впечатления от отдыха в латвийской деревне", — говорит Каспар Рожкалнс, директор ЛАИР. Он также подчеркивает, что в этом году домашние кафе будут особенно рады гостям из Литвы и Эстонии, где будут проведены специальные кампании по продвижению сельского туризма Латвии.

В этом году "Дни домашних кафе" будут проходить по всей стране с 14 июля по 17 сентября 2023 года (почти каждые выходные). Для привлечения более широкого круга посетителей, особенно семей с детьми, будут организованы различные дополнительные мероприятия: ремесленные мастер-классы, игры и живая музыка.

Проект "Дни домашних кафе", в рамках которого импровизированные кафе в фермерских хозяйствах, садах и хуторах угощают гостей вкусной едой, создан совместно с Латвийской ассоциацией сельского туризма (Lauku ceļotājs). Аснате Зиемеле, председатель правления, приглашает всех принять участие в мероприятии: "В этом году "Дни домашних кафе" пройдут в 41 области — небольших районах латвийских регионов, обладающих собственным чувством общности и самобытности, независимо от границ районов". Таланты хозяев не ограничиваются кулинарией. Во многих местах гостей ждут музыкальные выступления и специальные развлечения для детей. Перед заселением некоторые домашние кафе будут предлагать экскурсию по своему хозяйству, поместью или ферме, показывая и рассказывая о жизни в сельской местности".

Где-то хозяева обещают классическую деревенскую еду, а где-то — настоящее путешествие по кухням народов мира: эстонской, японской, украинской, итальянской и так далее. Например, испанской кухней можно будет насладиться, прослушав краткий курс испанского языка. Многие фермы будут рады угостить гостей вегетарианскими и веганскими блюдами. Также будет работать средневековое домашнее кафе и ночное кафе.

Вкусы Видземского побережья



Посещение прибрежных домашних кафе Видземе можно будет совместить с экскурсией в некоторые малоизвестные и труднодоступные поместья, например, в здание усадьбы Яунладе, хозяевами которой являются хорошо известные рижанам владельцы итальянского ресторана Casa Nostra, или же на фабрику мороженого Gogelmogels, а также в ресторан Мартиньша Сирма Ar saknēm savā zemē. В домашних кафе можно насладиться японскими, латышскими и эстонскими блюдами от Ингриды Жагаты в керамической мастерской Cepļi.

Foto: Publicitātes attēli

Земгале: вокруг Добеле, Тервете и Ауце



В домашнем кафе Zelta stunda lavandās можно будет расслабиться и насладиться вкусными блюдами, красивыми пейзажами и просто отдохнуть. Любителей цветов и садов также привлечет кафе Zemgaļi, хозяйка которого гордится не только своим кулинарным мастерством, но и великолепным садом, где можно будет приобрести многолетние растения. Основным блюдом будет экзотическое блюдо в афганском казане. Любителям рыбы и рыбалки придется по душе предложение от VIPēdis. А почувствовать вкус кочевого образа жизни можно будет в кафе Mežonīgie rietumi, возле которого будут установлены палатки-типи и подаваться свежая еда. В кафе Lauknīca можно будет провести время в сельской местности и получить удовольствие от блюд, приготовленных из высококачественных продуктов, выращенных в земгальских угодьях.



Золотая дорога Латгалии

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В музее-усадьбе Яна Райниса Jasmuiža откроется выставка, посвященная свадебным традициям Латгалии XX века. За семейным столом "Домашнего кафе" можно будет отведать традиционные блюда, которые присутствуют на латгальских свадебных столах: молодых бычков с квашеной капустой, сосиски и сыр, а также сладкие блюда — настоящий латгальский бисквитный торт и печенье в сахарной пудре. Все будет сопровождаться свадебными песнями, играми и даже гаданиями.



Откройте для себя Гулбене



На этой неделе в Гулбене откроются 10 домашних кафе, одним из которых является Kadiķīši. Хозяйка кафе не только интересуется съедобными латвийскими растениями, но и с радостью приготовит что-то вегетарианское из них.

Домашнее кафе Mielasts mežā отличится тем, что будет предлагать своими гостям веганскую трапезу в лесу. Как говорят сами организаторы, Mielasts mežā даст возможность ощутить магию природы и присутствия в очень необычном и немного интимном месте. Гостям следует быть готовыми к прогулке по лесу до прибытия на место проведения мероприятия.

В этом году впервые примет участие в "Днях домашних кафе" и зона отдыха Rubeņi, которая приглашает насладиться южной атмосферой и кухней.

Перед посещением выбранных домашних кафе, пожалуйста:

свяжитесь с кафе и обязательно забронируйте визит, чтобы убедиться в наличии свободных мест;

проверьте время проведения выбранного вами мероприятия — каждое мероприятие может проходить в разное время;

проверьте, будет ли в выбранном вами месте проведения мероприятия действовать безналичный расчет — не все участники проекта смогут принимать платежные карты.



Полная информация о местах проведения мероприятий доступна на официальном сайте.

