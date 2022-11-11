Во время праздников в Риге засияет новый арт-объект - большая рождественская звезда

В самые темные месяцы года большая звезда будет путешествовать по общественным местам и районам Риги, чтобы принести праздничное настроение и сделать ожидание новогодних чудес светлее. Для IKEA – это традиция, зажигать звёзды STRÅLA. В прошлом году эти звёзды украсили поезд, который развозил жителей Латвии по домам, а годом ранее звёзды сияли в каждом окне рижского дома на улице Валдемара.
"Как показал опрос IKEA, для трети жителей Латвии новогодние украшения на улицах города является одним из элементов, который создаёт праздничное настроение и дарит радость. Это уже стало традицией – освещать крупнейшие города трех стран Балтии в темное и холодное время года. Для того, чтобы праздничное сияние порадовало, как можно большее количество людей – наша звезда засияет, как в центре Риги, так и в Зиепниеккалнсе, Гризинькалнсе, Агенскалнсе и конечно у магазина IKEA ", – говорит управляющий IKEA Латвия Петерис Гринберг.
Такой же проект стартовал сегодня в Вильнюсе и Таллинне, где самая большая звезда STRÅLA будет сиять до новогоднего вечера.
Звезда STRÅLA
STRÅLA в переводе со шведского означает источник света или луч. В Скандинавии есть традиция украшать дом гирляндами и украшениями, когда за окном тёмное время года, это помогает создавать уютное и праздничное настроение. Звезда – символ надежды и исполнения желаний, и зимой свет этих звёзд создаёт атмосферу праздника и волшебства.
Звезда, что вещает праздничные рассказ
Сияющая звезда имеет высоту почти 4 метра. Это гигантское украшение создано по образцу культового товара IKEA — абажура STRÅLA, который создают уют в доме. Она не только будет сиять, но и подойдя поближе можно услышать стихотворение о том, как звучит дом в праздники.
"Звезда даёт мягкий свет, но это ещё не всё – она рассказывает строчки из стихотворения про то, как наши дома звучат в зимние праздники. Это множество различных звуков, запахов, игр и совместных занятий. Наш дом, полный близких и совместные занятия, именно то, что для нас непосредственно связано с новогодними праздниками ", — говорит П. Гринберг.
Где будет сиять звезда STRÅLA
Для того, чтобы сделать самое темное время года светлее и создать праздничное настроение в сердцах многих людей, звезду можно будет увидеть не только в популярных общественных местах, но и в районах. С 18 ноября по 19 декабря звезда будет путешествовать по Риге, а перед праздниками вернётся домой в IKEA.
- 11–16 ноября, у магазина IKEA
- 18–24 ноября, у пруда Марас
- 26 ноября — 4 декабря, Домская площадь
- 6–11 декабря, парк Гризинькалнса
- 13–19 декабря, парк Эбельмуйжа
- 21 декабря – 4 января, у магазина IKEA