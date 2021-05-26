Вокруг да около: Топ-20 латвийских озер, рядом с которыми можно отлично отдохнуть
Foto: Evija Ziemiņa

Наша переменчивая балтийская погода не всегда позволяет отправиться на прогулку, но на выходных дождей пока не обещают. А, значит, самое время выбрать себе место по душе и отправиться на природу. И если купальный сезон открывать все еще рановато, то прогуляться по природным тропам, протянувшимся вдоль озер – само время!

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Тургид собрал вместе чуть более 20 мест, связанных с отдыхом на берегу разнообразных латвийских озер – здесь можно найти и расположенные рядом с Ригой места, и жемчужины Латгалии, и много других, не менее интересных вариантов в Курземе и Видземе. В нескольких местах, помимо троп, можно забраться на смотровые вышки, в других – отдохнуть в специально оборудованных для этого местах, и во всех – насладиться прекрасной атмосферой. Выбрайте:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Латгальское море: что посмотреть у озера Разнас 

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ФОТО. Чертово озеро: одно из самых красивых и необычных мест в Латгалии 

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ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес 

ФОТО. Марсиане? Шутники? Природа? В чем смысл этих необычных каналов у озера Энгурес 

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ФОТО. Необычная тропа сквозь тростник на озере Каниерис 

ФОТО: Озеро Лубанас с высоты птичьего полета 

Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас 

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Для бегунов, пловцов и любителей прогулок: отдыхаем у озера Бушниеку 

ФОТО: Озеро в Смилтенском крае, напоминающее контур Латвии 

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ФОТО. Прогулка вокруг озера Пурэзерс по одной из красивейших природных троп в Латвии 

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ФОТО: Озеро Ниедрайс и его живописные окрестности 

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Маршрут выходного дня: что посмотреть в окрестностях озера Усмас 

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ФОТО. С высоты птичьего полета: Плавучие острова озера Унгурпилс 

ФОТО. Природная тропа озера Слокас: всего час езды от Риги и вы в волшебном месте 

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ФОТО. Ледяное кружево на озере Аугстрозес-Лиелэзерс 

Волшебные ФОТО: Оранжевый закат над озером Разнас 

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PLUS Попутный ветер: капитан Андрис Струцкис о хождении под парусом в Латгальском море 

ФОТО: Удивительная пешеходная тропа вдоль озера Билска 

ФОТО. Деревянный мостик прямо в озеро – фантастическое место для отдыха в Катвари 

ФОТО. Протянувшаяся вокруг озера Усмас природная тропа Элкрага 

ФОТО: Природная тропа Калнансу вокруг Бездонного озера 

ФОТО. Мельничный пруд Шлокенбека и история трагической любви 

ФОТО. Цветные водоемы: Бирюзовое озеро Лачкрога в Курземе 

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ФОТО: Место для неспешной прогулки – тропа на острове Зиргу на Лиепайском озере 
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Природная тропа Видземе Активный отдых Курземе Латгалия
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