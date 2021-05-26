Вокруг да около: Топ-20 латвийских озер, рядом с которыми можно отлично отдохнуть

Наша переменчивая балтийская погода не всегда позволяет отправиться на прогулку, но на выходных дождей пока не обещают. А, значит, самое время выбрать себе место по душе и отправиться на природу. И если купальный сезон открывать все еще рановато, то прогуляться по природным тропам, протянувшимся вдоль озер – само время!

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тургид собрал вместе чуть более 20 мест, связанных с отдыхом на берегу разнообразных латвийских озер – здесь можно найти и расположенные рядом с Ригой места, и жемчужины Латгалии, и много других, не менее интересных вариантов в Курземе и Видземе. В нескольких местах, помимо троп, можно забраться на смотровые вышки, в других – отдохнуть в специально оборудованных для этого местах, и во всех – насладиться прекрасной атмосферой. Выбрайте:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.