Вокруг да около: Топ-20 латвийских озер, рядом с которыми можно отлично отдохнуть
Foto: Evija Ziemiņa

Наша переменчивая балтийская погода не всегда позволяет отправиться на прогулку, но если вы все-таки планируете отправиться на природу, то почему бы не на берег озера? И если купальный сезон открывать все еще рановато, то прогуляться по природным тропам, протянувшимся вдоль озер – само время!

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Тургид собрал вместе 20 мест, связанных с отдыхом на берегу разнообразных латвийских озер – здесь можно найти и расположенные рядом с Ригой места, и жемчужины Латгалии, и много других, не менее интересных вариантов в Курземе и Видземе. В нескольких местах, помимо троп, можно забраться на смотровые вышки, в других – отдохнуть в специально оборудованных для этого местах, и во всех – насладиться прекрасной атмосферой. Выбрайте:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Озеро Энгурес — дикие лошади и тропа орхидей 

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ФОТО. Понтонный мост на озере Виляка и вышка для наблюдения за птицами 

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ФОТО. Маршрут выходного дня: Неторопливая прогулка по природной тропе озера Бушниеку 

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Plus Маршрут выходного дня — на велосипеде вдоль озера Лубанс 

ФОТО. Цветные водоемы: Бирюзовое озеро Лачкрога в Курземе 

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ФОТО, ВИДЕО. Восход солнца на природной тропе озера Слокас 

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ФОТО. Мельничный пруд Шлокенбека и история трагической любви 

ФОТО: Природная тропа Калнансу вокруг Бездонного озера 

ФОТО. Протянувшаяся вокруг озера Усмас природная тропа Элкрага 

ФОТО. Деревянный мостик прямо в озеро – фантастическое место для отдыха в Катвари 

ФОТО. Смотровая площадка и мост через озеро: пешеходная тропа в Казданге 

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ФОТО: Удивительная пешеходная тропа вдоль озера Билска 

ФОТО. С высоты птичьего полета: Плавучие острова озера Унгурпилс 

ФОТО: Озеро Ниедрайс и его живописные окрестности 

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ФОТО: Озеро в Смилтенском крае, напоминающее контур Латвии 

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ФОТО. Прогулка вокруг озера Пурэзерс по одной из красивейших природных троп в Латвии 

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ФОТО. Необычная тропа сквозь тростник на озере Каниерис 

ФОТО. Дикая, но симпатичная. Природная тропа вокруг озера Мелнэзерс 

ФОТО. Благоустроенное место для отдыха: пешеходная тропа вдоль озера Свентес 

ФОТО: Место для неспешной прогулки – тропа на острове Зиргу на Лиепайском озере 
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Природная тропа Видземе Активный отдых Курземе Латгалия Лиепая Смилтене
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