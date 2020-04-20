Волшебные ФОТО: Оранжевый закат над озером Разнас

Нет сомнений в том, что восход или закат солнца придают любому месту особое настроение. Этот ослепительный закат над озером Разнас снял фотограф Артур Заремба.

Озеро Разнас, которое также называют Латгальским морем — одно из крупнейших в Латвии. Максимальная глубина достигает 17 м. На озере расположены 10 островов, самый крупный из них — Апшу. В Разнас водится щука, колюшка, голец, угорь, линь, судак, окунь, плотва, карп и другие виды рыб. На востоке и юге дно и пляжи песочные, на севере — глинистые, на востоке — илистые. И все это богатство входит в Национальный парк Разнас.

В двух километрах от юго-западного берега озера находится холм Маконькалнс. На Маконькалнс непременно надо залезть. Оттуда открывается шикарный вид на озеро, а под ногами лежат руины замка Волкенбергов эпохи хозяйствования Ливонского ордена.

Что еще можно сделать на озере, вы можете прочитать здесь – Латгальское море: что посмотреть у озера Разнас.

Другие фотографии Артура Зарембы можно увидеть здесь, а пока полюбуйтесь на то, как выглядел закат на озере Разнас.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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