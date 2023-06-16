Восемь официальных рижских пляжей, где можно приятно и безопасно отдохнуть в жару

Кажется, к нам наконец-то пришло лето. А, значит, можно ожидать, что в Юрмале уже собираются толпы желающих позагорать. Но рижанам совсем не обязательно туда ехать: в городе есть несколько официальных пляжей, которые находятся под надзором городских властей и спасателей. И все они хорошо обустроены для приятного и безопасного отдыха.

Всего в Риге восемь официальных мест купания, два из которых в этом году также отмечены Голубым флагом – пляжи в Вакарбулли и Вецаки. Для получения сертификата Голубого флага места купания должны соответствовать 33 критериям, среди которых качество воды, очистка сточных вод, сбор отходов и другие экологические аспекты, доступность окружающей среды для различных групп населения, меры безопасности и т.д.

Координатор проектов департамента внешних коммуникаций Рижской думы Мартиньш Вилемсонс отмечает, что один раз в месяц в течение всего сезона санитарная инспекция будет организовывать мониторинг качества воды во всех восьми официальных зонах для купания в Риге (микробиологическое тестирование воды).

Полученные в начале июня 2023 года результаты качества воды уже опубликованы на сайте Инспекции здравоохранения: они оказались очень хорошими и во всех официальных местах для купания в Риге можно плавать совершенно спокойно. Вилемсонс призывает регулярно проверять информацию о том, разрешено ли использование места для купания, ведь иногда из-за качества воды на пляжах могут установить запрет на купание на неопределенный срок.

Также в местах купания имеются спасательные станции – одни работают круглосуточно, другие с 10 утра до 10 вечера.

Пляж озера Бабелите