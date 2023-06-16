Восемь официальных рижских пляжей, где можно приятно и безопасно отдохнуть в жару
Foto: Rīgas domes arhīvs

Кажется, к нам наконец-то пришло лето. А, значит, можно ожидать, что в Юрмале уже собираются толпы желающих позагорать. Но рижанам совсем не обязательно туда ехать: в городе есть несколько официальных пляжей, которые находятся под надзором городских властей и спасателей. И все они хорошо обустроены для приятного и безопасного отдыха.

Всего в Риге восемь официальных мест купания, два из которых в этом году также отмечены Голубым флагом – пляжи в Вакарбулли и Вецаки. Для получения сертификата Голубого флага места купания должны соответствовать 33 критериям, среди которых качество воды, очистка сточных вод, сбор отходов и другие экологические аспекты, доступность окружающей среды для различных групп населения, меры безопасности и т.д.

Координатор проектов департамента внешних коммуникаций Рижской думы Мартиньш Вилемсонс отмечает, что один раз в месяц в течение всего сезона санитарная инспекция будет организовывать мониторинг качества воды во всех восьми официальных зонах для купания в Риге (микробиологическое тестирование воды).

Полученные в начале июня 2023 года результаты качества воды уже опубликованы на сайте Инспекции здравоохранения: они оказались очень хорошими и во всех официальных местах для купания в Риге можно плавать совершенно спокойно. Вилемсонс призывает регулярно проверять информацию о том, разрешено ли использование места для купания, ведь иногда из-за качества воды на пляжах могут установить запрет на купание на неопределенный срок.

Также в местах купания имеются спасательные станции – одни работают круглосуточно, другие с 10 утра до 10 вечера.

Пляж озера Бабелите

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu