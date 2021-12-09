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Утес Кюкю
Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой
Foto: Gints Mucenieks

Если у вас еще нет планов на ближайшие выходные, Тургид предлагает несколько идей для зимней поездки по стране.

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В Латвии много интересных природных объектов, и сегодня речь пойдет о восьми живописных утесах, которые очень красивы и под снегом. А дорога к ним станет отличной прогулкой.

Утес Звартес

Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой
Foto: Jānis Bija


Утес Звартес образовался около 350 миллионов лет назад в результате размывания рекой Амата находящихся на ее берегу песчаниковых пород. Он состоит из двух частей — в юго-восточной части утеса находится изогнутый полукругом обрыв высотой до 44 м, а в северо-западной части – омываемый рекой Амата выступ скалы высотой до 19 метров.

Утес Звартес является одним из самых живописных песчаниковых обнажений на берегу реки Амата и во всем Национальном парке Гауя. Красивый вид на него открывается со стороны реки.

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Утес Кюкю

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Delfi Turgid

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Природная тропа Маршрут выходного дня Активный отдых
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