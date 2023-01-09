Восстановлен один из символов Слитерского национального парка – Шлитерский маяк

В преддверии столетия Слитерского национального парка на Слитерском маяке были проведены ремонтные работы: на втором и пятом этажах маяка был проведен косметический ремонт, а также обновлена электропроводка, чтобы сделать посещение национального парка более приятным и безопасным для каждого посетителя уже этой весной, когда маяк снова будет открыт.

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Ремонт, проведенный в конце прошлого года, является частью работ по реставрации маяка, начатых в 2019 году. В 2019 году был отремонтирован четвертый этаж маяка, в 2020 году – третий этаж, а в 2021 году заменены наружные двери и окна маяка. В этом году планируется разработать и реализовать проект реконструкции первого этажа маяка.

Шлитерский маяк находится на краю Слитерских Синих гор, примерно в пяти километрах от моря. Это вторая старейшая в Латвии навигационная постройка.

Шлитерский маяк в 1849 году построил барон Дундагского поместья для контроля за возникновением пожаров, а также в качестве дневного ориентира для судов, которые ходили по Балтийскому морю и Ирбенскому проливу. Сигнальный огонь на Шлитерском маяке горел с 1961 год до конца 1999 года. С 2000 года маяк является туристическим и естественнонаучным объектом Слитерского национального парка.

Высота самой башни маяка составляет 26 метров. В ясную погоду с самой высокой точки маяка можно разглядеть вышку маяка Сырве на острове Сааремаа (Эстония), а также тарелку Ирбенского радиолокатора и башню маяка Микельбака (Микельторнис).

Маяк работает сезонно: он открыт для посетителей с 1 мая по 15 октября.

В связи с ремонтными работами расположенные возле маяка природные тропы Кукайну и Слитере в ближайшее время будут временно закрыты.