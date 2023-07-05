Впечатляющие фото: бушующий ураган в порту Вентспилса
Foto: Renārs Boļševics

Фотограф Ренар Большевиц стал свидетелем и запечатлел на великолепных фотографиях сильный ветер в Вентспилсе. В день съемок, 3 июле, его сила достигала 20,7 метров в секунду.

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Кадры были сняты в понедельник, в период с 17 до 18 часов вечера.

"Я был там десять минут, но трусы уже успели намокнуть", — смеется Ренар. По возвращении домой ему пришлось помыть голову трижды. "Каждый раз после мытья оставалась небольшая песочница", — шутит он.

На фотографиях видно, что понаблюдать за стихией Ренар пришел не один. Чтобы защитить свои глаза от песка, люди закрывали лица одеждой.

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