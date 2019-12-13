Впечатляющие ФОТО: Как Кулдига приоделась на праздники

Рождественская атмосфера в Кулдиге чувствуется на каждом шагу. Разноцветные гирлянды, гигантские подарки и ангелы, расставленные по всему городу... и вы чувствуете, что попали в настоящую новогоднюю сказку.

Кулдига сама по себе словно шкатулка с драгоценностями — узкие улочки старого города, черепичные крыши и старинные здания словно переносят на столетия назад. Здесь можно неторопливо прогуливаться, расположиться с книгой или выбрать для себя любой другой вид отдыха.

Гордость Кулдиги — водопад Вентас румба, который является самым широким в Европе (249 м). С водопада открывается широкий вид на старинный кирпичный мост через Венту, арки которого подсвечиваются в темное время суток.

Foto: Ieva Benefelde

Ратушная площадь, которая раньше была торговой, по своей форме довольно покатая. Такой ее сделали в древности, чтобы упавшие предметы и грязь смывались в реку, а площадь оставалась чистой. Здесь же находится старое здание ратуши, которая раньше выполняла несколько функций — служила местом принятия важных решений для города, а также тюрьмой. За старой ратушей журчит речка Алекшупите, которая на венецианский манер сложно зажата между зданиями. Кроме того, в Кулдиге есть еще множество интересных мест для прогулок, приукрашенных на Рождество и Новый год.