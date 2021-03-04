Впечатляющие ФОТО: как выглядят ледяные заторы в Царникаве с воздуха
Foto: Mihails Ignats, aerolatvija.lv

С наступлением в последние дни теплой погоды, на многих реках Латвии начался ледоход. Гауя исключением не стала. Буквально на днях мы писали о том, как в Лигатне вместе со льдом "уплыл" и знаменитый исторический паром. А в последние пару дней повышенное внимание оказалось приковано к Царникаве.

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3 марта с высоты птичьего полета аэрофотограф Михаил Игнат запечатлел то, как выглядит лед на Гауе в районе Царникавы. Как уже писали Delfi, лед на реке остановился в 1,5 км от устья в Целаи. В результате уровень воды в Гауе в Царникавском и Адажском районах краях повышается, что создает угрозу безопасности людей, окружающей среды и имущества в населенных пунктах вблизи реки.

Согласно информации в Facebook-аккаунте муниципалитета Царникава, взрыв льда в Гауе возле Царникавы состоится сегодня днем (4 марта) около 15:00.

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