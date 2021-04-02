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Вентспилс
Впечатляющие украшения и тематические маршруты: 8 идей, куда отправиться на праздничных выходных
Foto: Andris Jermuts

Выходные на этой неделе наступили рано – впереди у нас с вами четыре выходных дня, которые лучше всего провести на свежем воздухе, набираясь сил и отдыхая от работы. Тургид собрал в одно место большинство идей о том, как можно было бы провести предстоящие выходные.

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Многие латвийские города принарядились в честь предстоящей Пасхи. Яйца, зайцы, птички и цветочки разбросаны по улицам, площадям и паркам в Кулдиг, Вентспилсе, Тукумсе, Даугавпилсе, Елгаве и т.д. Многие места также создали несколько специальных маршрутов, пройдя по которым, можно будет увидеть большинство городских украшений, принять участие в разгадывании головоломок или заняться фотоохотой, если вам очень захочется.

О том, что делать на Пасху в Риге, мы уже писали, а теперь дело за остальными латвийскими городами.

Юрмала


Впечатляющие украшения и тематические маршруты: 8 идей, куда отправиться на праздничных выходных
Foto: Artis Veigurs, Jūrmalas pilsētas domes arhīvs

Юрмала не стала готовить никаких специальных пасхальных маршрутов по городу, но в ней всегда можно прогуляться если не вдоль моря, то по тем маршрутам, которые Юрмальский туристический центр создал в прошлом году. На маршрутах можно познакомиться с историей курортного города, жемчужинами деревянного зодчества, характерными для Юрмалы, и историями жизни выдающихся личностей.

  • Более подробное описание маршрутов и карты можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Дубулты) и ЗДЕСЬ (Вецдубулты).
  • Три других маршрута по Юрмале можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Лиелупе), ЗДЕСЬ (Буллюциемс) и ЗДЕСЬ (Вецбулдури).


Впрочем, во время прогулок по Юрмале можно не только наслаждаться уникальной деревянной архитектурой, но и внимательно смотреть по сторонам. Тогда вы заметите необычных, сидящих на скамейках чаек, созданных скульптором Кристапом Гулбисом – они расположились в Дзинтари, в конце улицы Турайдас, а также в Майори, на площади у вокзала Майори, и в саду Хорна. Еще один интересный объект городской среды – "Шишка", автором которого является архитектор Дидзис Яунземс. А в дюнах, в конце самой узкой улицы Юрмалы, возле Дома Аспазии, стоит скульптура "Аспазия в дюнах" скульптора Ольги Шиловой – образ поэтессы в молодости.

Праздничные декорации в Юрмале расположились на площади в Майори, напротив железнодорожного вокзала, и на улице Ригас, в зеленой зоне между мостами, а также в парке Яундубулты и Меллужи и возле Дома культуры Каугури, по адресу ул. Райна, 110.


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Вентспилс

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