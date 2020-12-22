Временно закрыты природная тропа на Ценском болоте и смотровая вышка Бумбу калнс

Природная тропа Ценского болота и смотровая вышка Бумбу калнс временно закрыты для посетителей, поскольку на этих объектах невозможно организовать одностороннее движение. ПО словам специалиста по связям с общественностью Rīgas meži Элизабеты Ронии Дреймане, это решение было принято с учетом установленных правительством ограничений по распространения Covid-19.

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Ценское болото расположено в 30 километрах от Риги, в Иарупской и Бабитской волостях. Оно является вторым по величине в Латвии и считается особо охраняемой территорией. По болоту проходит 5-километровая тропа, там же оборудована вышка для наблюдения за птицами. На болоте можно встретить около 10 редких видов птиц, особенно весной и осенью, когда они начинаются мигрировать на юг или возвращаются обратно.

В свою очередь смотровая вышка Бумбу Калнс находится всего в 15 минутах езды от центра города, в Болдерайских дюнах в лесу Клейсту. Кстати, в 1919 году именно здесь происходили столкновения между борцами за свободу Латвии и бермонтовцами (войсками под командованием Павла Бермонта). Еще в период Первой Латвийской Республики там был установлен каменный блок с мемориальной доской, снятый в советское время, но сейчас восстановленный вновь.

Вместо двух закрытых объектов Rīgas meži предлагает всем желающим прогуляться по тропам в одном из лесов, расположенных в радиусе 50 км от Риги. Для этого даже была создана специальная электронная карта для планирования маршрутов. Более подробно мы писали об этом ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.