Этой зимой в Латвии снова выпало много снега и многие готовы отправиться на лыжные трассы. Кто-то сделает это впервые, а кто-то после длительного перерыва. Пусть Латвия и не горная страна, у нас достаточно много возможностей, чтобы изучить основы катания на горных лыжах и сноуборде, чтобы уметь безопасно кататься на более высоких и крутых склонах в Скандинавии или в Европе. А на беговых лыжах можно кататься даже в центре Риги! Что нужно иметь в виду, чтобы катание на лыжах приносило радость и не доставляло неудобств и боли?

Первые шаги на лыжах

С какого возраста можно начинать кататься на лыжах? "От момента, когда ребенок устойчиво держится на ногах, и до старости, если позволяет здоровье", — говорит инструктор и бывшая чемпионка Латвии по скоростному спуску среди юниоров Беатрисе Абелтиня. "Двухлетних и трехлетних тоже приводят на занятия, но средний возраст новичков — 4 года. В этом деле ничего нельзя упустить и можно начинать учиться хоть в 40 лет", — говорит она и подчеркивает, что главное — заложить правильный фундамент.

Многие могут подумать, "как я, взрослый человек, буду заниматься с инструктором?". Но без обучения кататься на лыжах или на сноуборде не надо. "Если у человека нет базовых знаний и он пытается кататься на лыжах сам, то правильно научиться это делать почти невозможно, — говорит Беатрисе. — Когда-то люди думали, что инструктор — это что-то эксклюзивное, но это не так. Он специально обучен оценивать физические возможности человека, даже по позе очень легко определить его координацию. Если на первый взгляд все в порядке, человек не упадет. Мы все делаем медленно, исходя из возможностей".

Некоторые говорят, что лучше учиться кататься на лыжах на "больших" горах, чем кататься по латвийским склонам. "Я бы порекомендовала начинать здесь", — говорит инструктор. "Например, если семья собирается поехать в Италию кататься на лыжах в марте, начать подготовку можно здесь заранее. Можно ходить на занятия 2-3 раза в неделю и научиться кататься на лыжах правильно и красиво".