Все на шабаш! 30 апреля в Терветском природном парке пройдет Вальпургиева ночь
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Вальпургиева ночь (30 апреля) приближается стремительно и неумолимо и у Терветского парка точно есть идея о том, как и где ее следует проводить. Особенно с учетом того, что в последние два года ведьмы в Тервете не появлялись.

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Празднование начнется в Терветском парке еще засветло: с 17.00 до 19.00 в городке "Шишка" самых маленьких посетителей парка ждет специальная программа Valpurģīšu Laika Rats. Обещают даже шоу мыльных пузырей!

После того, как свою порцию волшебства получит малышня, настанет время отправиться на ночную прогулку по Сказочному лесу — с 20.00 до 23.00 гостей Тервете ждут игры света и звука и необычные, неожиданные встречи с разнообразными персонажами, включая и тех самых терветских ведьм. Будьте осторожны с попадающимися на пути огоньками — они могут заманить вас в самую чащу леса!

Все на шабаш! 30 апреля в Терветском природном парке пройдет Вальпургиева ночь
Foto: Publicitātes attēli

Для удобства посетителей по лесу будет курсировать сказочный паровозик, украшенный огнями, а кафе на территории парка будут работать до 23:00. В Вальпургиеву ночь гостей также будут ждать Дом бабочек в Тервете (он предлагает специальную ночную экспедицию), Anneles Zoo (полюбоваться на пушистых кроликов можно будет до 19.00), а Воздушные тропы Тервете будут освещены и доступны для посетителей до 23:00. Посетителей также будут ждать "Тарзан" и сеточный парк в Тервете.

Участников Вальпургиевой ночи просят не забыть фонарики и хорошее настроение. Для того, чтобы попасть на мероприятие, достаточно будет купить входной билет в Природный парк Тервете.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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