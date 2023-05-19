Встречаем весну: Семь мест, где в Латвии можно насладиться магнолиями, рододендронами, тюльпанами и сиренью прямо сейчас

Наконец-то наступили не только солнечные, но и теплые дни, а это значит, что пора выходить на улицу и наслаждаться весной в полной мере! В Латвии много красивых парков, садов, дендрариев и других мест, где можно полюбоваться на весеннее цветение. Часть из них находится совсем рядом с Ригой, до других придется добираться чуть дольше. Вот семь мест, в которых обязательно стоит побывать в мае или начале июня.

Пьянящий май в Калснавском дендрарии



Согласно информации на сайте LVM, Калснавский дендрарий – одно из немногих мест в Латвии, где можно увидеть более 300 различных видов и разновидностей хвойных деревьев. Первые посадки здесь были начаты в 1975 году.

Дендрарий также известен своей обширной коллекцией пионов, которые здесь выращивают уже более 15 лет. В настоящее время в коллекции LVM Kalsnava Arboretum можно увидеть 300 различных сортов пионов. Это одна из крупнейших общедоступных коллекций пионов в странах Балтии.

На территории LVM Kalsnava Arboretum также обустроен особый хвойный лабиринт, сад гортензий, рододендроновый лес и смотровая вышка с видом на живописные окрестности. В саду рододендронов, который цветет каждый май и июнь, насчитывается около 860 сортов этих растений, часть из которых "переехала" туда из Бабите.

Кстати, в принадлежащем Латвийскому университету питомнике рододендронов "Бабите" под Ригой, также готовятся зацвести рододендроны. И если до Калснавского дендрария добираться придется пару часов, то дорога в Бабите займет у вас гораздо меньше времени.

Кроме рододендронов в Калснаве весной цветут эрика, форзиция, барбарис, спирея, а затем и чубушник.

Цветущие тюльпаны и магнолии в Саласпилсе



В Национальном ботаническом саду в Саласпилсе весна начинается в тот момент, когда из-под снега показываются морозники, крокусы и подснежники. Но настоящее буйство красок приходит в Саласпилс в момент цветения тюльпанов.