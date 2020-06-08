Введение туристической пошлины в Риге отложили до 2022 года

В понедельник, 8 июня, временная администрация Рижской думы приняла решение перенести на год введение туристической пошлины в Риге, которую изначально планировалось ввести с января 2021 года.

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Решение было принято с учетом ситуации с Covid-19 в Латвии и мире.

Согласно замыслу авторов идеи о "туристическом налоге", места размещения туристов должны будут платить пошлину размером в один евро за каждый день ночевки, но не более 10 евро, если турист находится в городе дольше. Пошлина не распространяется на детей младше 12 лет.

По данным Центрального статистического управления, в 2018 году в Риге было 133 места размещения туристов, они обслужили 1 716 787 туристов и они провели в столице 3 281 884 ночей. То есть, Рижское самоуправление с этой пошлины сможет получить более трех миллионов евро.

По прогнозам самоуправления, введение пошлины обойдется в 160 000 евро, 60 тысяч из которых уйдут на создание трех новых рабочих мест.

Работники гостиниц и владельцы съемных квартир должны будут каждый месяц подавать электронный отчет о принятых туристах и полученной пошлине. Пошлину надо будет вносить в бюджет города каждые три месяца. Пошлина пойдет в основной бюджет Риги, управлять этими средствами будет Рижское бюро по развитию туризма.