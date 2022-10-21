Выставка рогов, мастер-классы и рассказы специалистов: В субботу в Лигатне приглашают на День лося

Природные тропы Лигатне в эту субботу, 22 октября, в 11:30 приглашает всех желающих на День лося для того, чтобы поближе познакомиться с самым крупным млекопитающим Латвии. Обещают увлекательные рассказы экспертов, интерактивные мастер-классы и познавательные игры.

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Осень – брачное время для лосей, когда самцы хвастаются своим царским головным убором — рогами. Гон также сопровождается характерным глухим ревом самцов ("стоном"). Так как не всем удается увидеть лосей в дикой природе, в Лигатне решили дать посетителям возможность познакомиться с ними на Лигатненских природных тропах, а также узнать больше об образе жизни и повадках животных.

С 11:30 до 14:30 будет работать выставка найденных в природе рогов лося, которую посетителям представит инспектор по охране окружающей среды Национального парка Гауя и знаток природы Улдис Саулитис. На выставке вы сможете познакомиться с рогами на разных стадиях их роста и узнать больше об образе жизни и повадках лосей.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Кроме того, посетителям также будет доступен специальный фотоуголок, а также различные тематические игры для детей и взрослых. Из В 14.30 Вилнис Скуя, старший эксперт Департамента охраны природы, фотограф-натуралист и знаток диких животных, поделится своим опытом наблюдения за лосями и другими рогатыми животными. Он расскажет, как лучше понять поведение лосей и других рогатых животных в дикой природе, на дорогах и в других местах.

Участие в мероприятии возможно при наличии входных билетов на природные тропы Лигатне. Чтобы избежать лишнего скопления людей в кассах, лучше приобрести билеты до начала мероприятия на сайте www.bilesuserviss.lv.

Лось – самое крупное животное Латвии, травоядное, в меню которого около 60 видов травянистых и 30 видов древесных растений. Высота самцов лосей в холке может превышать два метра. Рога лося, которые могут весить до 20 килограммов, растут с апреля по июль-август, но в ноябре или декабре лоси их сбрасывают для экономии энергии. Самцы расходуют такое же количество энергии во время роста рогов, как и самки во время беременности.

На природных тропах Лигатне лоси успешно размножаются и уже воспитали несколько поколений здоровых детенышей. Например, весной этого года родились два лосенка, которые уже значительно подросли.