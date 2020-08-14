Ярмарка Этнографического музея пройдет в этом году в онлайн

этом году должна была состояться уже 50-я ежегодная ярмарка, организуемая Латвийским этнографическим музеем под открытым небом, однако из-за ограничений на собрания она была перенесена на 2021 год. Чтобы у покупателей из Латвии и из-за рубежа была возможность купить произведенные местными ремесленниками и домашними производителями товары, а у торговцев – продать уже изготовленные изделия, по инициативе банка Luminor и при его поддержке был создан специальный портал www.egadatirgus.lv.

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"Для Luminor важно поддерживать местных, особенно в подобных нынешним уникальных обстоятельствах, поэтому мы рады тому, что Этнографический музей поддержал нашу идею о проведении ярмарки онлайн. Мы готовы оказать поддержку местным ремесленникам и домашним производителям, ведь для многих участие в э-ярмарке будет связано с освоением новых навыков: как оформить и подать свой товар в виртуальной среде, как безопасно рассчитаться и решить вопрос доставки. Большое число участников уже на начальном этапе проекта свидетельствует о том, что местные торговцы по достоинству оценили предложенную Luminor возможность перейти в цифровую среду", – рассказывает Керли Габриловича, руководитель Luminor в Латвии.

Гунта Велпа занимается ткачеством уже 20 лет, и на их протяжении она старается популяризировать одно из древнейших ремесел в Латвии. "Я создала свое предприятие – Atspole, и до сих пор моими покупателями были в основном иностранные туристы, которые увозили приобретенные изделия домой в качестве сувениров из Латвии. Я рада появлению портала egadatirgus.lv, благодаря которому можно будет найти больше клиентов и в Латвии, и за ее пределами".

На www.egadatirgus.lv зарегистрировались уже более 130 ремесленников и домашних производителей со всей Латвии. Продукты представлены в 9 категориях: керамика, древесина и береста, текстиль, игрушки, металл, украшения, кожа, стекло, а также продукты питания и напитки; самые популярные на данный момент категории – текстиль, украшения и изделия из древесины. Больше всего заявок на торговлю поступило из Риги и ее окрестностей (50 %), Видземе (17 %), Земгале (12 %), Латгале (11 %) и Курземе (10 %).

"Хотя в этом году большой праздник ремесленников не сможет пройти как обычно, мы все же хотим отметить этот год в истории латвийского народного прикладного искусства, ведь желание заботиться о своих людях и необходимость оказывать поддержку, выделять местную продукцию только выросли. И в этой онлайн-ярмарке примут участие ремесленники и домашние производители, уже успевшие хорошо себя зарекомендовать. Мы очень рады большой отзывчивости ремесленников и домашних производителей, а также их желанию встретить покупателей еще и виртуально. Благодаря им удается поддерживать латвийские традиции ремесел и домашнего производства, ведь только так можно сохранить это важное культурное наследие. В отличие от многих народов, мы можем гордиться тем, что нам действительно удалось сохранить то, что многие утратили", – рассказывает Кристине Кула, заместительница директора Этнографического музея.

Особый интерес к egadatirgus.lv проявили проживающие за рубежом соотечественники, поэтому большим другом проекта стала компания DPD Latvija, которая поможет быстро и надежно доставить приобретенные изделия покупателям как из Латвии, так и из других точек Европы.

"Мы поддерживаем латвийские ценности, поэтому быть частью этого грандиозного проекта – честь для нас. Очень показательно то, что именно 50-й сезон ярмарки положит начало новой ее форме – онлайн, таким образом, мы открываем новую страницу в книге нашего исторического наследия. Чтобы поддержать местных ремесленников и укрепить связь между проживающими в Латвии и за границей соотечественниками, мы подготовили для участвующих в egadatirgus.lv ремесленников особое предложение и призываем всех покупателей использовать возможность получить приобретенные товары и подарки посредством DPD", – говорит Янис Грантс, председатель правления DPD Latvija.

Чтобы улучшить узнаваемость участвующих в ярмарке ремесленников и домашних производителей, сегодня в рамках праздника Риги пройдет путешествующий зеленый бал, на котором жителей будут призывать поддержать местных, посетив и сделав покупки на www.egadatirgus.lv.

Портал www.egadatirgus.lv представляет из себя электронный каталог, в котором покупатели из Латвии и из-за рубежа могут ознакомиться с предложением и связаться с мастерами, чтобы купить выбранные товары.