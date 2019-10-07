Юркалне попало в список 20 красивейших мест Европы

Телеканал CNN составил список самых красивых мест Европы. В топ-20 попал латвийский населенный пункт Юркалне.

Как указывает CNN, несмотря на то, что наибольшее количество туристов привлекают исторические города Европы и средиземноморские пляжи, иногда самым лучшим пунктом назначения являются отдаленные места континента, известные главным образом местным жителям и некоторым заядлым путешественникам.

Крутой берег Юркалне известен благодаря парапланеризму и виндсерфингу. Берег быстро размывается, и каждый год несколько его метров исчезает в Балтийском море. Телеканал указывает, что в Юркалне не так много туристов, а на пляжах можно насладиться великолепными закатами, поэтому CNN советует посещать Юркалне летом.

Среди самых красивых мест Европы CNN также упоминает озеро Инари в Финляндии, регион Загори в Греции, Беловежскую пущу в Польше и другие.