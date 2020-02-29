Захватывающие ФОТО: Могучие волны и брызги воды в Северных фортах Лиепаи

У теплого моря, безусловно, есть свои плюсы, но не меньшим очарованием обладают и моря холодные, северные, особенно когда сильный ветер превращает их в плохо управляемую стихию. Именно так выглядели на прошлой неделе Северные форты Лиепаи – опасно и, в тоже время, захватывающе.

Северные форты являются частью Лиепайской крепости, которая была построена в конце 19 – начале 20 века, для защиты Лиепайской военно-морской базы от нападений вероятного противника. Система укреплений опоясывала весь город.

Foto: Edgars Pohevics Photography

В ноябре 1908 года Лиепайскую крепость ликвидировали, так как признали, что ее строительство было стратегической ошибкой. Часть пушек демонтировали и отвезли в Каунасскую крепость в Литве, часть переплавили. Артиллерийские батареи, подземные сооружения и пороховые склады пытались взорвать, однако желаемый результат достигнут не был. В итоге остатки самой новой и современной крепости царской России сохранились до наших дней.

А вот такими Северные форты и море увидел 23 февраля фотограф Эдгар Похевич (Edgars Pohevičs). Другие его фотографии можно посмотреть здесь.