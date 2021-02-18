Захватывающие ФОТО: Зимнее море и ледяные "скульптуры" в Северных фортах Лиепаи

Одним из наиболее популярных мест, где в холодную зиму можно полюбоваться созданными природой произведениями искусства, являются Северные форты в Лиепае. Именно так они выглядят нынешней, не самой теплой зимой.

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Северные форты являются частью Лиепайской крепости, которая была построена в конце 19 – начале 20 века, для защиты Лиепайской военно-морской базы от нападений вероятного противника. Система укреплений опоясывала весь город.

В ноябре 1908 года Лиепайскую крепость ликвидировали, так как признали, что ее строительство было стратегической ошибкой. Часть пушек демонтировали и отвезли в Каунасскую крепость в Литве, часть переплавили. Артиллерийские батареи, подземные сооружения и пороховые склады пытались взорвать, однако желаемый результат достигнут не был. В итоге остатки самой новой и современной крепости царской России сохранились до наших дней.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.