Закрылась одна из старейших переправ через Даугаву

Древний и уникальный паром через Даугаву, который соединял Дунавскую волость Екабпилсского края с другим берегом Даугавы в Ерсикской волости Ливанскогого края, прекратил свою работу. Это была одна из трех уникальных паромных переправ в Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Паромы через Даугаву сегодня стали экзотическим видом транспорта, перевозящим пешеходов, велосипедистов и даже автомобили через могучую реку. Этот необычный вид транспорта также пользовался популярностью среди туристов. Но расходы на содержание переправ растут год от года, что, в свою очередь, заставляет владельцев задумываться о закрытии паромов.

Переправу возле Дунавы построили ее владельцы из понтонов Советской армии, которые предусматривались для строительства понтонных мостов для танков. Вперед переправу двигал мотор и натянутый через реку (ширина – 0,2 км) металлический трос.

Возросшие расходы, а также тот факт, что владельцы переправы возле Дунавы вышли на пенсию и больше не готовы заниматься перевозками через Даугаву, и стал причиной закрытия переправы.

Сейчас на территории Екабпилса осталась только одна переправа через Даугаву, которая позволяет перемещаться из Дигнаи в Ливаны. Паромная переправа Ливаны-Дигная находится в Ливанах в конце улицы Земгалес (GPS: 56.34323900269845, 26.165525871292132).

Часы работы паромной переправы – с 7 утра до 9 вечера, а записаться на это интересное приключение можно по телефону 28889045 или 26808760.

Паромная переправа через Гаую в Лигатне все еще открыта. Она работает ежедневно с 8 утра до 6 вечера.