Замки, маяки и природные тропы. Что можно посмотреть в часе езды от Риги, если у вас нет машины

Наконец-то наступило лето, а вместе с ним и теплые выходные, когда можно куда-нибудь вырваться отдохнуть с семьей или друзьями. Что интересного можно посмотреть в часе езды от Риги, отправившись в небольшое путешествие на поезде, автобусе или велосипеде?

На поезде



Путешествие на поезде всегда имело особую ауру, но, к сожалению, железнодорожное сообщение в Латвии не очень развито и основных маршрутов всего пять — Скулте, Валка, Лиепая, Тукумс и несколько направлений в Латгалии. Но сейчас нас интересуют места в часе езды от Риги, поэтому латгальские маршруты подробно мы не рассматриваем.

Тукумс

Если вы выберете поезд до Тукумса, то через 59-минут окажетесь в Кемери. Самое красивое и известное здание в Кемери — это санаторий, известный также как "белый лебедь", построенный по проекту Эйжена Лаубе. Курортный парк Кемери, старейший и самый большой общественный сад в Латвии за пределами Риги, также был приведен в порядок. Рядом находится реконструированная водонапорная башня Кемери с двумя смотровыми площадками.

Если вы готовы совершить четырехчасовую прогулку (14 километров), то можете отправиться в поход по Зеленой дюне. Однако там пригодится специальная одежда и обувь. Более подробная информация здесь.

Большое болото Кемери тоже расположено относительно недалеко. До него можно добраться на машине или пешком. От парка Кемери пешком можно дойти и до тропы озера Слокас.

Добеле

Поезд до Добеле идет один час и шесть минут, но ходит только один раз в день, вечером (кроме воскресенья). В конце недели поезд отправляется из Риги в 13.49 и прибывает в Добеле в 14.55. Обратный рейс в Ригу в 19.38. Что можно успеть посмотреть в Добеле за четыре часа?

Вы можете начать с осмотра города — в Добеле хороший исторический центр с церковью, построенной в 1495 году по приказу ливонских рыцарей, и впечатляющими руинами Ливонского замка.

В городе можно посетить Дом ремесел. Здесь можно ткать, вязать, плести косички, валять шерсть, делать украшения, вышивать, прясть, вырезать ложки, лепить из глины и постигать премудрости латышской народной кухни. Обратите внимание — по воскресеньям Дом ремесел закрыт.

Звезда Добеле — это, конечно, сад сирени Петериса Упитиса, расположенный в получасе ходьбы от железнодорожного вокзала. В конце мая, когда цветет сирень, здесь особенно много посетителей. Но вы можете посетить это место в любой другой месяц или день. Важно — по воскресеньям сад открыт только в период цветения сирени.

До Добеле можно легко добраться и на автобусе, который ходит гораздо чаще — каждые 5-35 минут. Но такая поездка займет уже полтора часа.