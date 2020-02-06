Новый год — новые возможности. В том числе — и для отдыха и туризма. Куда отправиться в путешествие по Латвии, если все уже изведано? Портал DELFI рассказывает обо всех интересных новинках — маршрутах, тропах, туристических объектах и экспозициях, за которыми не придется далеко ехать. Видземе, Латгале, Земгале, Курземе — в каждом из регионов можно открыть для себя Латвию заново.

Новые прогулочные тропы, маршруты по самым живописным садам Видземе, отреставрированные поместья, интересный квест в камере пыток средневекового Кокнесского замка, гончарная мастерская и новый участок променада в Вентспилсе — лишь небольшая часть новинок, которые порадуют тех, кто захочет в этом году отправиться в путешествие по Латвии.

Видземе

2020 год в Видземе пройдет под знаком активности — там ведется разработка нескольких новых маршрутов. Видземе совместно с Эстонией разработали новый туристический маршрут по садам "Dārza pērles" ("Жемчужины сада"), а с февраля этого года будет представлена его карта на разных языках. В планах — повторно провести дни открытых дверей, в рамках которых посетители смогут полюбоваться садами, рассказала руководитель бюро Ассоциации туризма Видземе Алисе Плауде.

В этом году Алуксне празднует столетний юбилей со дня присвоения статуса города. В честь этого в течение всего года будут устраиваться различные мероприятия. В мавзолее Алуксненского дворцового парка установлен говорящий фонарь-указатель, который на четырех языках расскажет о роде Фитингхофов и истории парка.