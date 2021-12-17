Замок, санная трасса и школа: 5 интересных заброшенных объектов в Латвии

Заброшенные места всегда окутаны атмосферой таинственности. Для многих поиски таких объектов — настоящее хобби, а кто-то просто любит изредка посещать такие места во время прогулки. На этот раз мы предлагаем вам побывать в пяти забытых и заброшенных местах виртуально, но при желании всегда есть возможность увидеть их и в реальной жизни.

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В этот раз охотник за архитектурными памятниками Артурс Тизикс рассказывает о 5 самых необычных и интересных заброшенных объектах в Латвии.

"В начале этого года я заинтересовался заброшенными местами в Латвии. Найти их непросто, но вполне возможно. После первого тура по Видземе я выезжаю в небольшие экспедиции каждые выходные в поисках памятников архитектуры и интересных заброшенных объектов. Этот рейтинг, конечно, субъективный и основан исключительно на моих впечатлениях", — говорит Артурс. Если хотите следить за путешествиями Артурса, загляните в его TikTok.

Напоминаем, если вы хотите посетить одно из этих мест, отнеситесь к нему с уважением и оставьте нетронутым!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Белый замок в Гулбене





Foto: Privātais arhīvs

Когда мы впервые отправились в Гулбене по-настоящему, а не просто проездом, мы посетили Белый замок, который является памятником архитектуры государственного значения. Когда-то это здание было очень красивым, а его архитектура является весьма нетипичной для Латвии. Замок был построен в XVIII веке, но позже здание претерпело некоторые изменения и было отремонтировано.

У замка богатая, но тяжелая история. Он дважды пострадал от пожаров, в нем после Первой мировой войны приговаривали людей к смертной казни и пытали в подвалах. Во время Второй мировой войны замок был частично разрушен, но после войны в нем обустроили квартиры. В 1970-х годах было принято решение приостановить эксплуатацию квартир, присвоить замку статус памятника архитектуры государственного значения, отремонтировать его и организовать музей. Правда, планы остановились на этапе закрытия квартир.

С 2005 года собственники замка дважды менялись. Они планировали заняться ремонтом, но это так и не удалось реализовать. Грустно видеть, что столь красивое здание близко к обрушению, но оно все равно очень красивое. С фасада Белый замок в Гулбене действительно похож на замок, и было бы очень интересно увидеть, как он выглядел во времена своего расцвета.