ФОТОэкскурсия. "Спальня" для летучих мышей - доломитовые Зандерские пещеры
Foto: F64

В Лигатненском крае расположен охраняемый геологический и геоморфологический памятник природы - доломитовые Зандерские пещеры.

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Согласно информации на сайте Агентства по охране природы, Зандерские доломитовые пещеры расположены на левом склоне ложбины реки Лигатне. В обнажениях образовались три пещеры, две большие ниши и несколько своеобразных эрозионных образований, таких как арки и небольшие овраги. Неподалеку есть также один небольшой родник.

Самая большая пещера имеет длину 12 метров и достигает в высоту до двух метров. Остальные пещеры намного меньше (8 и 4 метра). Когда-то здесь находили даже крошечные сталактиты, но зимой в пещере чаще всего образуются обычные сосульки. Пещеры являются местом зимовки летучих мышей.

На сайте Туристической ассоциации национального парка Гауя Enter Gauja подчеркивается, что это место не подходит для туризма по соображениям безопасности и защиты природы, поэтому мы предлагаем посмотреть на эту пещеру с любимого дивана:

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