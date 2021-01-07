В этом году мы стали больше путешествовать по Латвии и искать новые интересные места для отдыха. Но нередко оказывается, что более экзотические природные объекты находятся на частной территории, владелец которой может решить, пускать ли на нее туристов. Но разве природные достопримечательности Латвии принадлежат не всем нам?

"С философской точки зрения, природные ценности Латвии принадлежат всем нам, но нужно относиться к ним и редкостям подобно бережливому и заботливому хозяину, который принимает решения относительно своего имущества и заботится о его благосостоянии. Чтобы сохранить чудеса природы и их ценность для следующих поколений, многие из них были включены в охраняемые природные территории, например, природные заповедники, национальные парки и резерваты", – замечает представитель Агентства по охране природы (АОП) Майя Рена.

"Я забочусь о природном объекте"

Широкие дискуссии развернулись вокруг Абавас румбы. Член правления SIA Abavas rumba Айгарас Штурмс предлагает желающим посетить природный объект, однако берет за это плату. "В соответствии с 1102 и 1104 статьями, а также 1-м приложением Гражданского закона, Абава – публичная река и является государственным имуществом. После восстановления независимости Латвии были возобновлены и имущественные права на земельное имущество в окрестностях Абавас румбы. Земельное имущество SIA Abavas rumba содержится в порядке и благоустраивается с 2008 года", – говорит Штурмс.

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