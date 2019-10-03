Завораживающие виды: Как выглядит золотая осень в Кулдиге (ФОТО)

Кулдига очаровательна в любое время года, но особенно красиво там осенью, когда большинство деревьев меняют свой зеленый наряд на желтый или красный. Самое время отправиться туда на выходных.

Что посмотреть в Кулдиге? Ну, конечно, водопад Вентас румба, старый город, Ратушную площадь и водопад на Алекшупите. Стоит прогуляться и по кирпичному мосту через реку Венту. А вот как выглядит Кулдига этой осенью. И имейте ввиду, что с каждым днем пейзаж будет становиться все ярче и выразительней.