Завораживающие виды: Как выглядит золотая осень в Кулдиге (ФОТО)

Кулдига очаровательна в любое время года, но особенно красиво там осенью, когда большинство деревьев меняют свой зеленый наряд на желтый или красный. Самое время отправиться туда на выходных.
Что посмотреть в Кулдиге? Ну, конечно, водопад Вентас румба, старый город, Ратушную площадь и водопад на Алекшупите. Стоит прогуляться и по кирпичному мосту через реку Венту. А вот как выглядит Кулдига этой осенью. И имейте ввиду, что с каждым днем пейзаж будет становиться все ярче и выразительней.
TagsАктивный отдых Кулдига Курземе Осень Kuldīga
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