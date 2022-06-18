Жара не обязательна: 22 интересных латвийских парка для прогулок на выходных
Foto: Nataly Hlapkovska

Уже почти середина июня, а лето в Латвии начинаться все не спешит. Вот и на предстоящих выходных нам обещают не солнце, жару и теплую воду в заливе, а 19 градусов тепла и время от времени дожди. Но, может быть, вы как раз любите такую погоду и вам вполне нравится вариант прогулки по парку в тенечке? Тургид собрал вместе 22 разнообразных латвийских парка, где – при желании – можно провести субботу и воскресенье.

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Некоторые из парков расположены в латвийских городах, другие являются часть поместий или замков, а еще пара из них была в свое время заложена людьми, стремившимися создать в Латвии места, где росли бы экзотические растения.

Каждый из этих парков хорош по-своему, но все они достойны того, чтобы их посетить. Просто выберите, что из них вам больше по душе.

ФОТО. Неожиданно прекрасное Малпилсское поместье всего в получасе езды от Риги 
ФОТО. Поразительный парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли  25
ФОТО. Прогулочная тропа по парку Каздангского дворца с вышкой и пешеходным мостом через озеро  409
ФОТО. "Все погуляли – и я погулял". Осенняя прогулка по обновленному парку Кемерского санатория  62
ФОТО: Старинная Буртниекская усадьба с парком и тропой для прогулок  43
ФОТО. В гостях у сказки: Прогулка по осеннему дендрарию Лачупите  48
ФОТО. Природный парк "Бернати", где можно подняться на самую высокую дюну в Латвии  269
ФОТО. Заброшенный санаторий в Балдоне, который когда-то был крупнейшим в Российской империи  (5) 502
ФОТО. Парк Галенского поместья, в котором "собрались" интересные деревянные скульптуры 
ФОТО. Отличное место для неспешной прогулки – дендрологический парк Силвы 
ФОТО. Очаровательный Межмуйжский замок, окруженный живописным парком 
ФОТО. Уникальный озерный замок Арайши открывается после реконструкции  21
Чудесная усадьба Вилцес, окруженная фантастическим ландшафтным парком  269
ФОТО. Парк сказок Викса с разнообразными деревянными скульптурами 
ФОТО: Необычный парк Ликсненской усадьбы 
ФОТО: Богатый достопримечательностями парк Лиелварде  391
ФОТО. Всего 80 километров от Риги: Прогулка по берегу Даугавы в старейшем дендрарии Латвии 
ФОТО. Уникальная деревянная усадьба Унгурмуйжа всего в 80 км от Риги  57
ФОТО. Отличное место для прогулки: усадьба Юмурдас и ее романтический парк 
ФОТО. Семейная поездка: парк "Беверинские лабиринты" с 370 деревянными скульптурами  (1) 323
ФОТО. Всего в часе езды от Риги: благоустроенный Ледургский дендрарий с пешеходными тропами  (2)
ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам 
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