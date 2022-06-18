Жара не обязательна: 22 интересных латвийских парка для прогулок на выходных

Уже почти середина июня, а лето в Латвии начинаться все не спешит. Вот и на предстоящих выходных нам обещают не солнце, жару и теплую воду в заливе, а 19 градусов тепла и время от времени дожди. Но, может быть, вы как раз любите такую погоду и вам вполне нравится вариант прогулки по парку в тенечке? Тургид собрал вместе 22 разнообразных латвийских парка, где – при желании – можно провести субботу и воскресенье.

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Некоторые из парков расположены в латвийских городах, другие являются часть поместий или замков, а еще пара из них была в свое время заложена людьми, стремившимися создать в Латвии места, где росли бы экзотические растения.

Каждый из этих парков хорош по-своему, но все они достойны того, чтобы их посетить. Просто выберите, что из них вам больше по душе.