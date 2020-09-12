Живописные и могучие скалы Латвии, которые не оставят вас равнодушными

Пришли очередные выходные, и большинство из нас вновь думают – куда же отправиться погулять на природу?

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В Латвии много красивых обнажений скал и скальных образований: скалы Личу-Лангу, обнажения красного песчаника в парке Сканякалнс, скала Эрглю, утес Звартес и т.д. И все они достойны посещения. Окруженные зарослями леса и расположенные на берегу моря или реки скалы восхищают своим величием и силой. Именно эти ощущения, а также ощущение спокойствия и умиротворенности помогут вам восстановиться перед следующей рабочей неделей и зарядиться необходимой энергией.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.