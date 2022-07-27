Живописные, лечебные и окруженные тайнами: Топ-7 легендарных источников в Латвии

Целебные свойства родниковой воде приписывают уже давно. А в Латвии достаточно источников, легенды о которых рассказывают уже не одно столетие: многие из них обладают целебными свойствами, в других течет необыкновенно чистая и вкусная вода, а на остальные просто приятно смотреть. Вот несколько таких уникальных источников, посетить которые может каждый.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Бирюзовый пруд и Межмуйжские источники

В Аллажской волости Сигулдского края находятся Межмуйжские источники. Они также называются источниками Калькюгравы, потому что бьют из склона Калькюгравского оврага. В зависимости от количества воды здесь можно увидеть от семи до четырнадцати источников.

Источники впадают в созданный ими же красивый Мельничный пруд. На дне прозрачного пруда — голубая глина, поэтому в солнечные дни вода переливается всеми оттенками синего и зеленого цветов. Вода настолько прозрачная, что можно увидеть, как встречаются источники. В пруду также живописно отражается пейзаж.

Foto: Simona Čeičiniece

Неподалеку находится малая природная тропа, которая начинается возле источников. В конце тропы оборудованы места для пикника. Тропа длиной около 700 метров проходит через лес и знакомит с местными растениями. Здесь проложены деревянные дорожки с мостиками и лестницами, поэтому после дождей, когда источники полноводны, вы не замочите ноги. Только будьте осторожны на скользких местах.

Дополнительно почитать про источники и посмотреть фотографии можно ЗДЕСЬ.



