1 7
Крупнейший в Латвии чистый родник Лиелбатас
Живописные, лечебные и окруженные тайнами: Топ-7 легендарных источников в Латвии
Foto: Shutterstock

Целебные свойства родниковой воде приписывают уже давно. А в Латвии достаточно источников, легенды о которых рассказывают уже не одно столетие: многие из них обладают целебными свойствами, в других течет необыкновенно чистая и вкусная вода, а на остальные просто приятно смотреть. Вот несколько таких уникальных источников, посетить которые может каждый.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Бирюзовый пруд и Межмуйжские источники

В Аллажской волости Сигулдского края находятся Межмуйжские источники. Они также называются источниками Калькюгравы, потому что бьют из склона Калькюгравского оврага. В зависимости от количества воды здесь можно увидеть от семи до четырнадцати источников.

Источники впадают в созданный ими же красивый Мельничный пруд. На дне прозрачного пруда — голубая глина, поэтому в солнечные дни вода переливается всеми оттенками синего и зеленого цветов. Вода настолько прозрачная, что можно увидеть, как встречаются источники. В пруду также живописно отражается пейзаж.

Живописные, лечебные и окруженные тайнами: Топ-7 легендарных источников в Латвии
Foto: Simona Čeičiniece

Неподалеку находится малая природная тропа, которая начинается возле источников. В конце тропы оборудованы места для пикника. Тропа длиной около 700 метров проходит через лес и знакомит с местными растениями. Здесь проложены деревянные дорожки с мостиками и лестницами, поэтому после дождей, когда источники полноводны, вы не замочите ноги. Только будьте осторожны на скользких местах.

  • Дополнительно почитать про источники и посмотреть фотографии можно ЗДЕСЬ.



Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 7
Крупнейший в Латвии чистый родник Лиелбатас

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Природная тропа Балдоне Иецава Видземе Активный отдых Добеле Курземе Сигулда Цесис
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант