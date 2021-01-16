Зима пришла! 13 прекрасных мест для снежной прогулки
Foto: Jānis Bija

Несмотря на то, что синоптики пугают нас предстоящими морозами (обещают, что температура опустится аж до -28 градусов), всегда найдутся те, кому надоело сидеть в четырех стенах и очень хочется проветрить голову. А учитывая то, как красиво сейчас в заснеженном лесу… самое время отправиться на природу и получить от этого море удовольствия.

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Тургид создал небольшую подборку зимний красот Латвии, среди которых разнообразные утесы, природные тропы вдоль рек и вокруг озер, прогулки по побережью и даже водопад. Всегда можно найти то, что больше всего вам по нраву.

Если же ни одно из этих мест вам не нравится, то в Тургиде можно прочитать про множество других объектов, которые находятся по тэгам "Природная тропа" и "Активный отдых". Главное, перед прогулкой убедиться, что этот объект открыт для посещения, а также предпринять остальные меры предосторожности для того, чтобы гарантировать безопасный отдых для себя и окружающих.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Зимняя прогулка по красивейшей тропе вокруг озера Пурэзерс 

ФОТО. Зимняя прогулка вдоль Красных скал под Цесисом 

ФОТО. Зимняя сказка на природной тропе Сканякална 

Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой 

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Зимний маршрут: Путешествуем по Курземскому побережью (ФОТО) 

ФОТО. Каменная тропа Яунсташулю или Культовые камни горы Маконькалнс 

ФОТО. Снежная прогулка к скалам Эрглю 

В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии (ФОТО) 

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ФОТО: Водопад обрыва Пикенес в Сигулде замерз и превратился в ледяную скульптуру 

ФОТО. В поисках весны: красивые водопады Ивандес 

ФОТО: Благоустроенная гора Волзбах, на которой сделана красивая тропа для прогулок 

ФОТО: Крупнейший в Латвии чистый родник — источник Лиелбатас 

Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой 

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Delfi Turgid

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