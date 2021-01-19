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Виляка
Зима в Латгалии: куда пойти и где отдохнуть на выходных?
Foto: Latgales tūrisma asociācijas arhīvs

Эта зима впервые за последние несколько лет подарила нам настоящие морозы, а заодно и возможность отлично отдохнуть на свежем воздухе (предварительно одевшись по погоде и взяв с собой термокружку с горячим чаем или кофе). И если при всем этом у вас нет появилось достаточно идей, куда пойти, то стоит воспользоваться рекомендациями туристической ассоциации Латгалии.

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Балви

Насладиться прогулками на свежем воздухе для членов одной семьи предлагает ранчо Ozolmājas, где можно также покормить и погладить милых обитателей ранчо. Посещение необходимо согласовать заранее – по телефонам 22314805, 26160423.

Зима в Латгалии: куда пойти и где отдохнуть на выходных?
Foto: Latgales tūrisma asociācijas arhīvs

Для любителей активного отдыха рядом с велопарком Балви, на улице Партизану 5б, есть трасса для беговых лыж (но приходить нужно с собственным инвентарем).

А если вы любите лошадей, то, возможно, вас заинтересует предложение конного двора Kapulejas, где можно покататься на санях и верхом. Предварительная запись по телефону 28738007.


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Виляка

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

Tags

Природная тропа Активный отдых Балви Даугавпилс Зима Латгалия Лудза Резекне Viļaka Balvi Daugavpils Latvija Ludza Rēzekne
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